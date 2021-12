Lenovo のサポートフォーラムではトラックポイントの 1 月に報告されているが、解決しないまま 1 年を終えることになりそうだ ( The Register の記事 Lenovoの English Community 投稿 )。この問題はトラックポイントがランダムに動作を停止するというもの。何日も問題が発生しないこともあれば、1 日に何回も発生することもあり、「この方法で解決した」との報告もすべてぬか喜びに終わっている。Lenovo が The Register に伝えたところによれば、問題を認識して解決に努めているが、問題を確実に再現できないため難航しているという。Lenovo はこのような問題を「ghost in the machine」と呼び、最も解決の難しい問題だとしつつ、恒久的な解決方法が見つかるまでエンジニアはあきらめることなく取り組み続けるとのこと。フォーラムでのセカンドポストの書き出しは「実際の (自分以外の) トラックポイントユーザーをついに見つけた、懐古趣味で搭載されているのではなかった」といった趣旨のものだった。個人的にはクラシックドームの触感が苦手だったので避けてきたが、スラドの皆さんはトラックポイントタイプのポインティングデバイスを使用しているだろうか。